ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾದರಿ: ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ

ತಿಕೋಟಾ: ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ನೀರಾವರಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಗೊಣಸಗಿ, ಅಳಗಿನಾಳ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೊಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮುಖಂಡ ಯಾಕೂಬ್ ಜತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಗೌಡನವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಆರ್ ಮೇಡೆಗಾರ, ಆರ್.ಎಂ. ಮಸಳಿ, ಸೋಮನಾಥ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಸಿದ್ದರಾಯ ಸಿದ್ದನಾಥ, ಅಮಸಿದ್ದಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಎಚ್. ಭಜಂತ್ರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಭಂಡಗಾರ, ಎಸ್.ಕೆ. ಸಿದ್ದನಾಥ, ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ರುದ್ರಗೌಡರ, ಗುರು ಮಾಳಿ, ಬಸಲಿಂಗ ನಿಡೋಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>