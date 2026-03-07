ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿಗೆ 'ಬೊಂಬಾಟ್' ಕೊಡುಗೆ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು, ಬಾಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ವಿಜಯಪುರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸಮಧಾನ ಎಂಬಂತೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾಬಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಬಾನಗರದಲ್ಲಿ 0.67-0.80 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ ಹೊನಲು ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ನೀರಾವರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ: </h2>.<p>ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪೀರಾಪೂರ-ಬೂದಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸಮಧಾನ ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೆಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಝಳಕಿ-ಇಂಡಿ-ಅಫ್ಜಲಪೂರ (ಚಡಚಣ-ಗಾಣಗಾಪೂರ) 115 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದಿಂಡವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 41, ನಾಲತವಾಡ- ಸೋಮನಾಳ-ಸಾಸನೂರ-ಮೂಕಿಹಾಳ-ಹುಳಗಬಾಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 95 ಕೀ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಸ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.</p>.<h2> ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ್ದೇನು? ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ವಿಜಯಪುರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೈಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಉದಾಸೀನ?

 ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಡದೇ ಇರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂ-ಸ್ವಾಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದರವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೋಜನೆ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೈತ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತಿ, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿವೆ. ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೀಟನಾಶಕ ಪೂರೈಕೆ ತಡೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಘೋಷಣೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ.

ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿವ

 ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರದೇ ಕೇವಲ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಮೇಶ ಕಾರಜೋಳ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ

 ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಸ್ತ್ರತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಪುರದ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ, ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೀಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಡಾ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ

 ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026-2027 ರ