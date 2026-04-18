ಸಚಿವರಾದ ಪಾಟೀಲ, ಬೋಸರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾಳೆ

ವಿಜಯಪುರ: ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏ.19ರಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುಣಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹9.89 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಮಠೆ, ಅರ್ಜುಣಗಿ, ಧನರ್ಗಿ, ಬಿಜ್ಜರಗಿ, ಕಳ್ಳಕವಟಗಿ, ಅಳಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ಇಲಾಖೆ ₹10.5 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ನಂದ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹9.97 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರಜೋಳ, ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂಗಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್, ನಂದ್ಯಾಳ, ಕಾತ್ರಾಳ, ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಂಬಾಗಿ-ನಂದ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಘೋಣಸಗಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹9.46 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನಗರ ಘೋಣಸಗಿ, ಕನಮಡಿ, ಯತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>