ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ

'ತೇರದಾಳ ಹಾಲಿವಸ್ತಿ ಮರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೇದ ಸಾಬಣ್ಣವರ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ. ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಟಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ತ್ಯಾಪಿ (25) ಮೃತರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮೇದ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಗವ್ವ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೇದ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ' ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ ತಿಪರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-26-2010594743