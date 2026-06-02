ಇಂಡಿ | ಉರುಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p><strong>ಇಂಡಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ (ಕೆ.ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯೆ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಹಜರತ್ ಖದಮತ್ ಅಲೀಶಾ (ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ) ಉರುಸ್ ಜೂನ್ 3 ಹಾಗೂ 4ರಂದು ಗುರುವಾರ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>3ರಂದು ಹಜರತ್ ಖದಮತ್ ಅಲೀಶಾ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು. 4 ರಂದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಧೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವರು. 5ರಂದು ಹರದೇಶಿ ನಾಗೇಶಿ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಲವಾನರಿಂದ ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿಗಳು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ‘ಮಗ ಹೋದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆತ್ತವಳ ಹಾಲು ವಿಷವಾಯಿತೇ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-26-1106296063</p>