ವಿಜಯಪುರ ಓಂ ಸಾಯಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಓಂ ಸಾಯಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 97 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂಪರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9, ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 28 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 22 ಪ್ರಥಮ, 23 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 3 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಜಾ ನಂದಿಕೋಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಕಲ್ಪನಶಕ್ತಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಗಣಿತ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶೈಲಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಅಂಬುಜಾ ಮರಬಿ, ಬಾವೂರ, ರೀತಾ ಬಿರಾದಾರ, ಗಾಯತ್ರಿ ನಂದಿಕೋಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊರವಾರ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಂತಮಠ, ಸವಿತಾ ಕೋಳಿ,ಸವಿತಾ ಭೂಸಗೊಂಡ, ಪೂಜಾ, ದೀಪಾ ಸಾಳುಂಕೆ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-26-1000027985</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>