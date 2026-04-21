ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | ಪಿಎಚ್‌ಡಿ: ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ

ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:24 IST
Last Updated : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:24 IST
ಮಹಿಳಾ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
-ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಲಪತಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿ.ವಿ, ವಿಜಯಪುರ
ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯುಜಿಸಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
-ರಫೀ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸದಸ್ಯ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿ.ವಿ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಕ್ರಮ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಯ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು.
-ಅಕ್ಷಯ್‌ ಅಜಮಾನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದ್ರಾವಿಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್‌, ವಿಜಯಪುರ
