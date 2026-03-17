ವಿಜಯಪುರ ಕಳವು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: 36 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, ₹1.27ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ವಶ

'ವಿಜಯಪುರ:' ... 'ಕವಡಿಮಟ್ಟಿಯ ಬಸವರಾಜ ಹೋಕ್ರಾಣಿ(34) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 89 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು 110 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ₹37932 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹755432 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.