ವಿಜಯಪುರ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕಥೆ ಹೆಣೆದ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ

<p>!</p><p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ‘ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ’ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಕುತೂಹಲಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ವ್ತಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಸಮೀಪದ ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡಿಯ ದಯಾನಂದ ಡೇರಿ(30) ಎಂಬಾತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಈತನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಆನಂದ ಮಾಯಪ್ಪ ಡೇರಿ, ಕೊಂಡಿಬಾ ಭೀರಪ್ಪ ಮಾನವರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಘಟನೆ ವಿವರ:</strong></p><p>‘ಜೂನ್ 3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜಮೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಲ ರಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಯಾನಂದ ಡೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದನು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಲ್ಪಿ, ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಜಾನರ, ಪಿಎಸ್ಐ ವಿನೋದ ದೊಡಮನಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದೂರಿನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಶಯುಕ್ತ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆನಂದ ಮಾಯಪ್ಪ ಡೇರಿ, ಕೊಂಡಿಬಾ ಭೀರಪ್ಪ ಮಾನವರ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೂರುದಾರ ದಯವಂತ ಡೇರೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ದಯವಂತ ಡೇರೆಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಆನಂದ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕಂಟ್ರೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದಿಂದ ದಯವಂತ ಡೇರೆಯ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಗದವರೇ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದನು’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಘಟನೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕಂಟ್ರೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>