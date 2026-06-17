ಒಬ್ಬರು 23 ಸಾವಿರ ವಚನ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ‘ಕೋಟ್ಯಂತರ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶರಣರು 23 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ ಜೈನ ಧರ್ಮದವರು. ಅವರು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಕುಳಿತರು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಚಾರ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಪದ ಬಳಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಿಂದೂಗಳು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದೇ ಇದ್ದವು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಯಿತು. ಬಸವಾದಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶವು ಕಲಬೆರಕೆ ಸಮಾವೇಶ ಎಂದಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 28ರಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ತೇಜೋವಧೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-26-401391373</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>