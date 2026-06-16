ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPPoliticsVijayapuranarendra-modi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT