ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ‘ಸಿಹಿ’ಯಾದ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗಡಿ, ಮಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ (ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್) ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹350 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹600ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹350 ರಿಂದ ₹470ರ ವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹200 ರಿಂದ ₹350ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೂ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹40 ರಿಂದ ₹80ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ (ಟೇಬಲ್ ಗ್ರೇಪ್) ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಎಸ್.ಎಂ.ರುದ್ರಗೌಡ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p class="Subhead">ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ: ‘ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಫರಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯಕುಮಾರ್ ನಾಂದ್ರೇಕರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ವಿಜಯಪುರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸದ್ಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ (ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ) ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2–3 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಾಸ್ಗಾಂವ್, ಪಂಢರಪುರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>