ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾಲುವೆ..!

ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ
Published : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:23 IST
Last Updated : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:23 IST
ಈ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೂ ಇದೆ, ಚರಂಡಿಯ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂತಾಗಿದೆ
ಆರತಿ ಶಹಾಪುರ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ಇರುವ ಈ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೂಡಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿಸಲಾಗುವುದು 
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆಕ್ಕಳಕಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
