ವಿಜಯಪುರ: 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇವಲ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸಂತೋಷ ಬಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಜೀವಿತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದೇ ನಂಬಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನಾದರ್ಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅವರ ಜೀವನವು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಂದಾ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರಳ- ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮೇರುವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಿನಯಶೀಲತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಅಂಕಲಗಿ, ರೇಣುಕಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ವೀರೇಶ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>