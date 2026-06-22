ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ‘ದಲಿತರಿಗೇಕೆ ಬೇಕು ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಷಯ? ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದುಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಸೋಮನಾಥ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಂದೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರ ನಡೆಯಿಂದ ಶೂದ್ರರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಜಿಗಣಗಿಯವರು ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-26-365252861</p>