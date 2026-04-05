ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಇಂಡಿ: ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯೋಧ ಅನೀಲ ಪರಶೇನವರ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಲೋಟಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ, ಸಾಹಿತಿ ಗೀತಯೋಗಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ವಿನೋದ ಗಾಣಿಗೇರ, ಬಸವರಾಜ ಗೊರನಾಳ, ಶುಭಾ ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಆಳೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋಳಸಾರದ ಅಭುನವ ಪುಂಡಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಪ್ಪ , ಗಡ್ಡಿಲಿಂಗ ಯಳಸಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಂಟೂರ, ಸಂಗಪ್ಪ ರಾಮಪೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಭೀಮರಾಯ ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ತಡಲಗಿ, ಸೋಮನಾಥ ಹರವಾಳ ಇದ್ದರು. ಯೋಧ ಅನೀಲ ಪೆರಶೇನವರ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>