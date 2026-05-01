<p>ವಿಜಯಪುರ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮನ ಬಂದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ಮಗಿಮಠ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕರಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ ಅವರು, ಲಿಂಗದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಅಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಅಗೆದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮೀರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ಐರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಅತ್ತ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳುವುದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 24 ರ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಮಲಾ ಖಾಣೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕೋ ನಿವೇ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಆರತಿ ಶಹಾಪೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆಕ್ಕಳಕಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಆರತಿ ಶಹಾಪೂರ, ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-26-970293596</p>