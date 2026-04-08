ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ನೀರಾಟ ಸಂಭ್ರಮ

ಇಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೀರಾಟ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಹೊರಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಮ್ಮನ ಬಿಂದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದೇ ನೀರಾಟದ ವೈಶಿಷ್ಠ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರು ಗಂಗಾಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸುರಿಗೆಯ ನೀರು ಗಂಗಾಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೀರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಗಂಗಮ್ಮನ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧ ಛಡಿಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಂತಿರುವ ಕಲ್ಲು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಸುಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಪಂಚರು ಹೊತ್ತ ಗಂಗಮ್ಮನ ಬಿಂದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 'ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಹೋಗಿರ' ಎಂದು ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತ ಐದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ ಎಡಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಷದ ಮಳೆಯ, ಬೆಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾಟ ವಾದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶಿವಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಗಂಗಾಬಿಕೆಯ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಿನ ಗುಡಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪಟ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಹಿತಿ ಗೀತಯೋಗಿ, ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಜೊತಗೊಂಡ, ಜೀತಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಚನಗೊಂಡ, ವಿನೋದ ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಿವಡೆ, ಅನೀಲ ವಾಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>