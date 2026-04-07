ಶಂಬೇವಾಡ ಉರುಸ್ ಸಂಪನ್ನ

ಆಲಮೇಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಬೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಲೆ ಸಾಹೇಬ ದರ್ಗಾದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಮಂದಲೆ ಸಾಹೇಬ ಅವರ ಆರಾಧಕರಾದ ಲಾಲಸಾಭ ಮುಗಲಸಾಭ ನದಾಪ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗಂಧ, ಸೋಮವಾರ ಉರುಸ್ ಜರುಗಿತು.

ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಸೌಹಾರ್ದದ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಮಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ