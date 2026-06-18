ಶರಣರ ಬದುಕು ಉಪಮಾತೀತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಇಂದಿನ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ವರದಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 554ನೇ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಆದರ್ಶಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಶರಣರ ಬದುಕು ಉಪಮಾತೀತವಾದದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅರುಣಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಿರಿದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ತನು, ಮನ, ಧನದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಂದು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಬಿ.ಎನ್. ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ದೇಶಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ, ಎಂ.ಕೆ. ಬಿಸನಾಳ, ನಾನಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರಸಂಬಿ, ಡಾ.ಆರ್.ಎನ್. ದಿಂಡೂರ, ವೀರಣ್ಣ ಹುಲಸೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-452666417</p>