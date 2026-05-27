ಚಿಂಚೋಳಿ: ಸಿದ್ಧಸಿರಿಗೆ ಆಕಾಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ನೇಮಕ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಎಥೆನಾನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯಪುರದ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಬಹುರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಎಂ.ಖಂಡಾಗ್ಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 215 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-31-288922069</p>