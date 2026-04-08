‘ಸಿದ್ಧಸಿರಿ’ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ 11ಕ್ಕೆ

ತಾಂಬಾ: 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏ.11ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ ಕ್ಷತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 15 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ₹484.88 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಸಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ₹5,220.25 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 212 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 108 ಹಾಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಡವಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿನವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಹಿಸುವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಚಪ್ಪ ಗಳೇದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾರಂಗಮಠ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌರ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊರನಾಳ, ಈರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಕಾಂತನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಕಾಶ ಮುಂಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಉಕ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-26-363893868</p>