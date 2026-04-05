‘ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ವಾದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ!

ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ

ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಇಂಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಪಮ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ.

'ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೃತಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ಪೋತದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಪೋತದಾರ್ ಅವರೇ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, 82 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ತಲಾ ಐದು- ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ, 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ