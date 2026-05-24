ವಿಜಯಪುರ: ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಸತತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ‘ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ’ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನಡೆದ ‘ಯೋನೆಕ್ಸ್- ಸನ್ರೈಸ್’ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ‘ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್’ಗಳ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 15 ಮತ್ತು 17 ವಯೋಮಾನದ 750ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಯಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೂರು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಟಲ್ಗಳು ಬಳಸಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉನ್ನತಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿತ್ತು.</p>.<p>3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬೇಧ ಮರೆತು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಟೂರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ‘ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರುಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಲಯವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬಿಸಿಲನಾಡಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು </blockquote><span class="attribution">ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್</span></div>