ಪಿಯೂಷ್, ಆದಿತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ವಿಜಯಪುರ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಿಯೂಷ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಆದಿತಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 'ಯಾನೆಕ್ಸ್- ಸನ್ರೈಸ್' ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಗೌತಮ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿತಾ ನಾಯ್ಡು ಸುರಿಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ಫೈನಲ್): 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಿಯೂಷ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ 21-19, 10-21, 21-17ರಿಂದ ಡಿಲನ್ ಪಿ.ತೋಕ್ಚೊಂ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೆಹುಲ್ ಮಾನವ್ ಅರುಳ್ಮುರುಗನ್ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭು 15-21, 21-19, 21-18ರಿಂದ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ನಿಕೇತನ ಹರಿ ಎನ್.ಡಿ. ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಆದಿತಿ ಸುಶಾಂತ್ 21-18, 21-16ರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎದುರು ಜಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಿಶಾ ರವಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಮುನೋತ್ 21-11, 21-13 ರಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಎನ್. ಮತ್ತು ಶ್ರಿಯಾ ಜೋಶಿ ಎದುರು ಗೆಲುವು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಕಟಂ ಮತ್ತು ಡೆಬೋರಾ ಜಾನ್ 21-17, 21-16ರಿಂದ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಮುನೋತ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಗೌತಮ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ 21-12, 21-19ರಿಂದ ಯಶವರ್ಧನ್ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚೇತಸ್ ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ವಿಶಾಲ್ ಡಿ. ಆನಂದ್ 14-21, 21-14, 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಗೌತಮ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಹಿತಾ ನಾಯ್ಡು ಸುರಿಸೆಟ್ಟಿ 21-10, 21-7ರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್. ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಂಸಾ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಮಹಿತಾ ನಾಯ್ಡು ಸುರಿಸೆಟ್ಟಿ 21-18, 21-15 ಅಂತರದಿಂದ ಜೀವಿಕಾ ಸಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಕಾ ನವೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಯಶವರ್ಧನ್ ಎಸ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆದಿತಿ ಸುಶಾಂತ್ 21-11, 21-16 ರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ವಿಶಾಲ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹನ್ಸಿಕಾ ರಾಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>