ವಿಜಯಪುರ: 'ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಿಪಿಐ ಎಂದಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಮನೋಧರ್ಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಜ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಯುಸಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೇಟರಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್. ಸುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ 78ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಿವದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸಂಧಾನಾತೀತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕನಸಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಭಗವಾನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಬಡವರ ಕೈಗೆ ಎಟುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್. ಟಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಭರತಕುಮಾರ ಎಚ್. ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೊಂಡಗೂಳಿ, ಶಿವಬಾಳಮ್ಮ ಕೊಂಡಗೂಳಿ, ಗೀತಾ ಎಚ್., ಶಿವರಂಜನಿ ಎಸ್. ಬಿ, ಕಾಶೀಬಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಲಿತಾ ಬಿಜ್ಜರಗಿ, ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತಳವಾರ, ರಘುವೀರ್, ವಿ.ಎ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬುರಾವ್ ಬೀರಕಬ್ಬಿ, ಅಕ್ರಮ ಮಾಶಾಳಕರ, ಪೀರ್ ಜಮಾದಾರ, ಸಲೀಂ ವಕ್ರಾಣಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>