ಸುಜಾತಾಗೆ ಒಲಿದ ‘ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಜಾತಾ ಚಲವಾದಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಲಚಮವ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು’, ‘ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ’, ‘ಅರಿವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’, ‘ಬುದ್ಧ ಇದ್ದನಲ್ಲಿ’, ‘ಜಾನಪದ ಲೋಕಕಥನ’, ‘ಜಾನಪದ’ (ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ), ‘ಕನಕರ ಬಹುಮುಖಿ ನೆಲೆಗಳು’, ‘ಕೊರಗು’, ‘ಅನುರಣನ’, ‘ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’(ಸಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ) ಸುಜಾತಾ ಬರೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ ಇದ್ದನಲ್ಲಿ’ ಕೃತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಗೊ.ರು.ಚ. ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ‘ಲಚಮವ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು’ ಕೃತಿಗೆ ‘ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷದ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ತ್ರಿವೇಣಿ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನದ ‘ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ‘ನೌವಾರಿ ಸೀರಿ’ ಕಥೆಗೆ ‘ದಿ. ಜಯತೀರ್ಥರಾಜ ಪುರೋಹಿತ’ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>‘ಅನುರಣನ’ ಕೃತಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಅರಿವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’ ಕೃತಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಸಿಲುನಾಡು ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-1814590372</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>