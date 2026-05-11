ದಣಿದ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಅರವಟಿಗೆ’

ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಪಳ್ಳಿ

ವಿಜಯಪುರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದಣಿದ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಯುವಕ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ದುಬಾರಿ ಮಿನರಲ್ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅರವಟಿಗೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರವಟಿಗೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಮೃತದಂತೆ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ 'ಸ್ವಾಮಿತ್ವಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ತಂಪಾದ (ಕೋಲ್ಡ್) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

'ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 50 ಕ್ಯಾನ್ (ತಲಾ 18 ಲೀಟರ್) ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಜೈನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಶಿವು ಸಂಗನಗೌಡ ಹಂಚಿನಾಳ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಂತೋಷ ಕಂಬಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಕಾಳಿಕಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಕಳೆದ 9ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 'ಗಂಗಾ ತುಂಗಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹೂಡ್ಕೋ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ನಿಸರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರವಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವೇಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಕಡೆ ಅರವಟಿಗೆ:ಸಿಂದಗಿ ನಗರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಆವರಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ