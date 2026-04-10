ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈಗ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡಿಬಲೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ರೈತರು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೈವಾನ್ ವೈಟ್, ಪಿಂಕ್, ಜಪಾನಿಸ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮೆಂಡ್ (ಹೊಸ ತಳಿ) ತಳಿಯ ಸೀಬೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ವೈಟ್, ಪಿಂಕ್ ತಳಿಯ ಸೀಬೆಯನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನೀಸ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮೆಂಡ್ ತಳಿಯ ಸೀಬೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತೋಟದ ಬಳಿ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿ ಬರಲು ಹಾಗೂ ಊಜಿ ನೊಣ, ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಗಾಟದ ವೇಳೆ ಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದಲೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

'ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 200 ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್, 400 ವೈಟ್, 300 ಜಾಪನಿಸ್ ರೆಡ್ ತಳಿಯ 400 ಸೀಬೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಡಿಬಲೆ ಗ್ರಾಮದ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಕೃಷಿಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್.

ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 400 ಸಸಿ ನೆಡಬಹುದು. ಸಸಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇತರೆ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ತಗಲಿದೆ. ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವರ್ಷದ 10 ತಿಂಗಳು ಫಸಲು ಇರಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿ 600-800 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹70 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹20 ದರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗಿಡ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗಿಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಬಗ್, ಅತಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಕಾಯಿ ಗಜ್ಜಿ ಬರುವ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ

ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು 80 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಿಬಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.