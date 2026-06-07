‘ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಬಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ’

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 5.30ರ ನಂತರ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇರದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಊರು ತಲುಪುವುದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30, 6.00, 6.30 ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಸ್ ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಬಳಗಾನೂರ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ರಾಹುಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಪರಶುರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರವೀಣ ಸಜ್ಜನ, ಶರಣಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ರಾಜು ಶಳ್ಳಗಿ, ಶಿವರಾಜ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಪೂಜಾ ದಿಂಡವಾರ ವಡವಡಗಿ, ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-230411533</p>