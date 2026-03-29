ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೂತೇಶ್ವರ ನೂತನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಹೋಮ ಹವನ ಮತ್ತು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನು ವೇ. ಬ್ರ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ ಇಲಕಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವೇದ ವಿಪ್ರೋತಮರು ನೆರವೇರಿ ಸಿದರು.

ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಾರಾಯಣ ಸಂಘ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.

ತುಲಾಭಾರ: ಸಾಯಂಕಾಲ 4ಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಬೃಹನ್ಮಠ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ದೇವರ ಭೂಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಶಾಂತಗೌಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಜರುಗಿತು. ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಭೀಮನಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಟಗರಿನ ಕಾಳಗ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿದವು.

ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಂತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸೋಮನಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ, ಶರಣಗೌಡ ಅಂಗಡಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ಅಶೋಕ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಟಕ್ಕಳಕಿ, ರಾಮನಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-26-60594108