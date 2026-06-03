<p><strong>ತಾಳಿಕೋಟೆ (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೇ 29 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕಡದರಾಳ(42) ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಬಾರವಾಡಿ (35) ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಗೋಟಗುಣಕಿ(71) ಬುಧವಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಘಟನೆ ವಿವರ:</strong></p><p>ಪಟ್ಟಣದ ಕತ್ರಿ ಬಜಾರದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಭೂಮಿಕಾ’ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಚಹಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚಲು ಹೋದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ವಿಜಯಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ (45), ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಕಿರಣ ರಾಮಸಿಂಗ್ ಕೋಟಿಮನಿ(40), ಗೂಡುಸಾಬ್ ನದಾಫ(68) ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಲತವಾಡ(47) ದವಲಸಾಬ ಮುದ್ನಾಳ(55) ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>