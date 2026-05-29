ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ: ಯಶಸ್ಸಿನ ಗರಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ.ಸಾಲವಾಡಗಿಯ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಗೌಡರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಯುವ ಕೃಷಿಕ.

ಹುಣಸಗಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗಡಿಸೇರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮಾವಿನ ಘಮಲು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂಗರಳಿಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಫಲಭರಿತ ಕಾನನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಭುಗೌಡ ಗೌಡರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಾಯ್ನೆಲಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 10 ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ, ನಿಸರ್ಗಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹೊಸತನದ ಬಯಕೆ, ಛಲದಿಂದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ತೋಟವೊಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಫಲ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹಾಗನಿ, ಗಾಳಿಮರ, ತೇಗ, ಪೇರಲ, ನೇರಳೆ, ಡಿಜೆ ತಳಿ ತೆಂಗು, ಆಪೂಸ್, ಕೇಸರ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ತೋತಾಪುರಿ, ಬನಾಸಿ ತಳಿಗಳ ಮಾವು, ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಮಾವು, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾಳೆ, ಲಿಂಬೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬೇವು, ಬಿದಿರು, ನುಗ್ಗೆ, ಕರಿಬೇವು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಹಲಸು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಫಲ, ರಾಮಫಲ, ಜವಾರಿ ಅಂಜೂರ, ಮೋಸಂಬಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಚೆರ್ರಿ, ನೆಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಎರೆಹುಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಕೆ, ಜೇನುಸಾಕಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರವಾದಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ ಢವಳಗಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಭುಗೌಡರ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಸಿತ, ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ'ಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.