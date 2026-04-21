ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಹೋರಾಟ 55 ದಿನ ಪೂರ್ಣ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ 55 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ಹೋರಾಟ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಜಾರು ತಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಲು 70 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಬಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸರ್ವಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿವಣಗಿಯ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-26-1831961087</p>