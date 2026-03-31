ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ: ಯತ್ನಾಳ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಸೋಮವಾರ 34ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು. ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಜನ ಬಯಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜತೆಗೂ ಮಾತನಾಡುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. .</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡನ ತಳದವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಿಯಮ್ಮ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕಮಲವ್ವ ನೆಲಗಿ, ದೇವಮ್ಮ ಶೆಳ್ಳಗಿ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶೆಳ್ಳಗಿ, ಜಮೇಲಾ ನದಾಫ, ದವಲಮಾ ನದಾಫ, ರೇಣುಕಾ ಶಳ್ಳಗಿ, ರಾಮವ್ವ ತಳವಾರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅವಮ್ಮ ತಳವಾರ, ಈರಮ್ಮ ವಡ್ಡಿನಮನಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟಿ, ರೇಣುಕಾ ಗುಡ್ನಾಳ, ಟಾಕಮ್ಮ ಅಂಬಿಗೇರ ಸೇರಿದಂತೆ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>