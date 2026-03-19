ವಿಜಯಪುರ| ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಬೇಡ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ

ವಿಜಯಪುರ: ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೋರಾಟದ 22ನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಸೌಧವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಡಹಳ್ಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಸಹ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ತಾಳಿಕೋಟೆ ಜನರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ? ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ? ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಡಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ:

22ನೇ ದಿನದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಶರಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮನಗೂಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಮಲಾಪುರ, ಮಹಿಬೂಬ ಚೋರಗಸ್ತಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮುರಾಳ್, ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನಗೂಳಿ, ವಾಸುದೇವ ಹೆಬಸೂರ, ಸಿರಸ ಕುಮಾರ ಹಜೇರಿ, ಸುರೇಶ್ ಹಜೇರಿ, ರಾಘು ಮಾನೆ, ಸದ್ದಾಂ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದರು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ತೀರ್ಮಾನವೆ ಅಂತಿಮ. ಶಾಸಕ ಸುಪ್ರಿಂ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಸುಪ್ರಿಂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ -ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ