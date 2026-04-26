ಶೇ100 ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ: ಸಿಇಒ ಪ್ರಶಂಸೆ

ಸಿಂದಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ, ಸುಂಗಠಾಣ, ಬ್ಯಾಕೋಡ ಹಾಗೂ ಚಾಂದಕವಠೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಿಷಿ ಆನಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂತೋಷ ತಳಗೇರಿ, ಸುಂಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲಾಳೆಮಶ್ಯಾಕ ಕುರುಬತಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಚಾಂದಕವಠೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಲಕಪ್ಪ ಬಂಟನೂರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಇಒ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೈದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ರಾಮು ಅಗ್ನಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಸಂಶನೀಯ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿ.ಪಂ. ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಡ್ಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>