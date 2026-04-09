ವಿಜಯಪುರ, ತಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.24ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ನಗರ, ತಿಕೋಟಾ ಪಟ್ಟಣ, ಕಳ್ಳಕವಟಗಿ, ಬಾಬಾನಗರ, ಬಿಜ್ಜರಗಿ, ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಮಲಕನದೇವರ ಹಟ್ಟಿ, ಹುಬನೂರ, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. </p><p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮೊರಬಗಿ, ತಿಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.</p>