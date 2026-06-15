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ವಿಜಯಪುರ | ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 15:34 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 15:35 IST
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Vijapura

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