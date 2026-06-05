ಉತ್ತಮ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ!

<p><em>ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಶಿ. ಗಡೇದ</em></p>.<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ, ಬಸವ ಹಸಿರು ಬಳಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭೀಮನಗೌಡ ದತ್ತುಗೌಡ ಗುಣಕಾನಾಳ ಅವರು 120 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 80 ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಜೂನ್ 5ರಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ, ₹50 ಸಾವಿರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ₹25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸಸಿಯಿಂದಲೂ ಲಾಭ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ.</p>.<p>ಭೀಮನಗೌಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಲ ತಂದವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಉಮ್ಮಣ್ಣವರ, ರವಿಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಡಗೌಡ, ಸದಾನಂದ ಹರನಾಳ, ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸತೀಶ್ ಕೇಮಶೆಟ್ಟಿ , ಸಚಿನ ಅಸ್ಕಿ, ಬಾಬುಗೌಡ ಮೂಲಿಮನಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರದೀಪ ಕಳ್ಳಿಮಠ, ಪ್ರಶಾಂತ ಜಾವಡಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯೊದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸಸಿ ಹೊತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 120 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಸಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಭಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಊರಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬಳಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮೌಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟೆವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬಸವ ಹಸಿರು ಬಳಗ, ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಗಲಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಸವ ಹಸಿರು ಬಳಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭೀಮನಗೌಡ ದತ್ತುಗೌಡ ಗುಣಕಾನಾಳ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-1953084991</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>