ವಿರೋಧಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯತ್ನಾಳ ಕತ್ತರಿ: ಎಂ.ಸಿ. ಮುಲ್ಲಾ ಆರೋಪ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್.ಐ.ಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ನೌಕರರು ಬಿ.ಎಲ್.ಒ.ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿಹಾಕುವ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಸಿ.ಮುಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಾಲಿಕೆಯ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಂತೆ 160ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಯತ್ನಾಳಗೆ ಮತ ಹಾಕದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಇಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತದಾರರ ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಜನರು ಸಹ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾನಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ₹2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲು ₹2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ರಾವಜಿ, ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಗಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-26-232774388