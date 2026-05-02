ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

ವಿಜಯಪುರ : 'ಕೊಲ್ಹಾರ, ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1400 ಅಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಜಿನುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 400 ಅಡಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಹಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ -ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಹಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹978 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಾಂವ, ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಹುಬನೂರ, ಜಾಲಗೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸರಣಿ ಬಾಂದಾರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ 10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅನುದಾನ ರೈತರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಕೆಲವೇ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಒಬ್ಬರು. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಕೆಲೂರ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಅರ್ಜುನ ರಾಠೋಡ, ವಸಂತ ತಂಗಡಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡ, ದಾನಪ್ಪ ಚೌಧರಿ, ರಾಜು ಜೋರಾಪೂರ ಮಹಾಂತೇಶ ಗುಲಗಂಜಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-26-1838537802</p>