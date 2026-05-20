ಭೀಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು: ಶಾಸಕರ ಮನವಿ

ಇಂಡಿ: ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಭೀಮಾನದಿಗೆ 1 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಟಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಇಂಡಿ, ಚಡಚಣ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ನಾಗಠಾಣ, ಸಿಂದಗಿ, ಆಲಮೇಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಹುಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭೀಮಾನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಅಗರಖೇಡ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ, ಖೇಡಗಿ, ಬುಯ್ಯಾರ, ಮಿರಗಿ, ರೋಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಅಡವಿ ವಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ 118 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಾಯದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಗಾನೂರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದ ನಂತರ ಕೆರೆ ತುಂಬಲು 4 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಗಡಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>