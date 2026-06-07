<p>ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹೃದಯರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹೃದಯದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಟ್ಟು, ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಡೆಯ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಗಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ 24ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಅಭಿಜೀತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಮಡಿವಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ಢವಳಗಿಮಠ, ಡಾ. ಗೌತಮ್ ವಗ್ಗರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಭರತಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-746068040</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>