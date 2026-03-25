‘ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಬಲೆ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ಮಹಿಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆನು ಅಲ್ಲ, ಸಬಲೆನು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಬನುದೇವಿ ಸಂಕಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಹರದ ಆನಂದ ನಗರದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಕಾ ಸುನೀತಾರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ನಂದಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆ ಗಂಗಾ ಸಜ್ಜನ, ಸುಜಾತ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>