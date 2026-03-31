ಯತ್ನಾಳ ಸಿ.ಎಂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಯುವಕನ ಹರಕೆ

ಇಂಡಿ: ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ 2028ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು, ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಯುವಕನನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಲಗಾಂವ (ಪಿಐ) ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಯುವಕ ನಾಗಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡ ಎಂಬಾತ ಸಾತಲಗಾಂವ (ಪಿಐ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲಂದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಸಿರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ್ ಕ್ಷತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರಾದ ದಾನಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಗುಂಡುರಾವ್ ಮಡುಗೊಂಡ, ಬಸವರಾಜ್ ಮಡುಗೊಂಡ, ಸಂಗಣ್ಣ ಹೊಸೂರ್, ರಮೇಶ್ ಮಸಳಿ, ವ ಯುವಕನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.