'ಬಿಜಾಪೂರ ಯೂಥ್ ಕವರೇಜ್': ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಗ
ವಿಧವೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೆರವಾದ ಬಿಜಾಪೂರ ಯೂಥ್ ಕವರೇಜ್
ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:25 IST
ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಟೊಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಮಹಿಬೂಬ ಬಾಗವಾನ , ಬಿಜಾಪುರ ಯೂತ ಕವರೇಜ್ ಸದಸ್ಯ
ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೆಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳಗ ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮಗೆ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ₹100 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.