ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಡಿಎನ್ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಡಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಯೂರಿಪಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಾಲಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ರೋಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ ರೋಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಗುರುತಿಸುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆ ಮಾದರಿಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. </p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಳವಾರ, ಕುಲಸಚಿವ ಶಂಕರಗೌಡ ಸೋಮನಾಳ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>