ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸರಿಸಮಾನ: ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪಿ.ವಿ.ಹಳಕಟ್ಟಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪಿ.ವಿ.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಾಣಕ್ಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಟಿ. ಮೇರವಾಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಆರ್. ಡೋಣೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಚಿನ ಬಾಬಳೆ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚಾಳಕ್ಕನವರ, ಜಕರಾಯ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>