ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು: ಪೂಜಾ ವಡವಡಗಿ

<p><strong>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೂಜಾ ವಡವಡಗಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾ. ವೈ. ಬಿ. ನಾಯಕ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸನಾ ಕೌಸರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಬಿಬಿ ಜಾನ್ ಸುತಾರ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಬಿ. ಜನಗೊಂಡ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎಮ್. ಕೆ. ಯಾದವ, ವಿ. ಎನ್. ರಜಪೂತ ಇದ್ದರು.</p>